شكرا لقرائتكم خبر عن كورتني كاردشيان تحتفل بزواجها من ترافيس باركر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت كورتني كاردشيان بزواجها من ترافيس باركر، وشاركت العديد من صور حفل الزفاف عبر حسابها على "إنستجرام"، والتي حصدت الكثير من الاعجابات والتعليقات التي تتمنى لها السعادة بزواجها.

وعلقت كورتني كاردشيان على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "في سعادة أبدية بعد ذلك".



حساب كاتى كارديشان على انستجرام

أقامت كورتني كاردشيان وترافيس باركر حفل زفافهما الثالث والأكثر فخامة على الإطلاق، هذه المرة في قلعة في بورتوفينو بإيطاليا، وفقًا لموقع "نيويورك بوست".

لإطلالة حميمة تناسب الأميرة، ارتدت العروس فستانًا مذهلاً مع حجاب أبيض، وأكملت المظهر بمكياج لامع ومانيكير وردي جديد، وبدا العريس أنيقًا بنفس القدر في بدلة مخصصة من نفس دار الأزياء الإيطالية الفاخرة التي ارتدت منها العروس.

كانت والدة كورتني، كريس جينر، وإخوتها - كيم كارداشيان، كلوي كارداشيان، كيندال جينر وكايلي جينر - حاضرين، إلى جانب صديق كيندال، لاعب فينكس صنز ديفين بوكر، وصديق كريس، كوري جامبل.

كان لكورتني وترافيس الكثير من التدريب قبل حفل زفافهما في إيطاليا،لقد "تزوجا" في الأصل في حفل زفاف مزيف في لاس فيجاس في أبريل، وأكدت صحيفة "نيويورك بوست" أن الحفل كان للتسلية فقط، لأنهم لم يحصلوا على رخصة زواج.

ثم تزوج الزوجان بشكل قانوني في محكمة وسط المدينة في سانتا باربرا في 15 مايو، كانت جدة كورتني ، ماري جو "إم جي" كامبل ، ووالد باركر ، راندي باركر ، حاضرين في حفل الزفاف.