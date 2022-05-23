شاهد.. أحدث ظهور لوالد النجمة “أنغام” والمفاجأة في هويته فنان مصري شهير! – «صورة»

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 05:43 صباحاً - في الفترة الأخيرة أثارت الفنانة المصرية أنغام حالة من القلق عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، بسبب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة شغلت الكثير من جمهورها ومحبيها.

وتزامنًا مع تلك الأزمة وخروج والدها إلي الصحافة والإعلام ليطمئن محبي إبنته على وضعها الصحي، تداولت صفحات السوشيال ميديا مجموعة من الصور لوالد أنغام، الذي فاجأت هويته بعض المتابعين، حيث أنه موسيقار مصري شهير له الكثير من الأعمال الفنّية الناجحة.

أنغام ووالدها الملحن محمد علي سليمان

من هو والد أنغام؟

هو محمد علي سليمان موسيقار وملحن مصري ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية ودرس بمدارسها كما درس في معهد الوسيقي كونسر فتوار في الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967م وهو والد المطربة أنغام والممثلة الراحلة غنوة، وأخو المطرب الراحل عماد عبدالحليم.

أنغام ووالدها

بعد خضوعها لعمليتين.. والد أنغام يكشف عن وضعها الصحي

من ناحية أخرى، وبعد ان خضعت الفنانة المصرية ​أنغام​ لعمليتين جراحيتين الأولى بأوتار الكتف والثانية برسغ اليد.

كشف والد أنغام الملحن محمد علي سليمان تطورات حالتها الصحية قائلا: “الحمد لله هى بخير ونشكر ربنا وهى خرجت من المستشفى وعادت لمنزلها وقريبا تعود لمواصلة عملها مرة أخرى وأحب أن اطمأن جمهورها أنها بخير بعد إجراء الجراحتين التي كانت تحتاجهم منذ فترة وستقضي فترة نقاها عدة أسابيع وتعود بعد ذلك بشكل طبيعي”.

وطمأنت الفنانة جمهورها علي حالتها الصحية بمنشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث كتبت “شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة”.

“لوحة باهتة” أخر عمل لأنغام

وعلى الصعيد الفني، كانت آخر أغاني أنغام قبل أزمتها الصحية هى أغنية “لوحة باهتة” والتي طرحتها في عيد الفطر وتخطت 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور توزيع طارق مدكور.

كما أن أنغام فور عودتها ستقدم عدد من الحفلات داخل وخارج مصر كانت قد تعاقدت عليها قبل أزمتها الصحية.

من جهته، أعرب الشاعر الكبير نادر عبدالله عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية “لوحة باهتة” التي طرحتها النجمة أنغام مؤخرًا وحققت نجاح كبير، وتخطت حاجز مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب .

وقال نادر عبدالله: ” الحمد لله ردود الأفعال على الأغنية فاقت توقعاتى خاصة أننى أتعاون فيها مع نجمة كبيرة بحجم أنغام حققنا قبل ذلك نجاحات كبيرة في عدد من الأغانى، مشيرًا أنها تتميز بصوت قوى جعلها من أفضل المطربات في مصر والوطن العربى “.

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