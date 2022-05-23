نادين نسيب نجيم بإطلالة بيضاء في المناولة الاولى لابنتها هافن

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 05:43 صباحاً - احتفلت النفانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بمناسبة بإجراء طقس المناولة الأولى لابنتها هافن، وهو طقس احتفالي يجري في الكنيسة ويتناول فيه الطفل عقب بلوغه، ويحصل على سر من أسرار الكنيسة.

ونشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وابنتها هافن وهي تخطو خطواتها داخل الكنيسة لتجري أولى طقوسها الدينية.

وفي مقطع الفيديو نشرته نادين نجيم، أظهرت ابنتها هافن وهي تسرح شعرها وتضع إكليل من الورد فوق رأسها. ولم تقتصر مشاركة نادين نجيم جمهورها بمقطع الفيديو قصير فقط، بل نشرت مجموعة من الصور مع ابنتها داخل الكنيسة أثناء مناولتها الأولى.

وارتدت نادين بهذه المناسبة فستانا أبيض احتوى على فتحة طويلة جهة الساق اليسرى، وتناغم الفستان مع المكياج الهادئ.