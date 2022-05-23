كورتني كاردشيان تنشر صورا من حفل زفافها على ترافيس باركر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كاردشيان، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من حفل زفافها على "ترافيس باركر".

ونشرت كورتني، صورا من حفل زفافها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "في سعادة أبدية بعد ذلك".

وطبقا لوكالة "د ب أ"، ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن نجمة تلفزيون الواقع كورتني كاردشيان، البالغة من العمر 42 عاما، تزوجت من صديقها المغني ترافس باركر، 46 عاما، رسميا في سانتا باربرا في كاليفرونيا، وذلك بعد شهر من زواجها في لاس فيجاس بصورة غير قانونية بدون رخصة زواج.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن كورتني وترافس، اللذين أعلنا خطوبتهما في أكتوبر 2021، تبادلا العهود أمام مجموعة صغيرة من أقاربهما والأمن الخاص بهما.

يذكر أن، كورتني كاردشيان لديها ثلاثة أبناء من صديقها السابق سكوت ديسيك.