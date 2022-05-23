صور| شريف باهر يحضر حفل زفاف بوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان شريف باهر، على حضور حفل زفاف صديقته الفنانة بوسي، والذي أقيم مساء الأحد بأحد الفنادق بالقاهرة.

واختارت بوسي وعريسها هشام ربيع، أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

ويعد هذا الزواج الثاني للفنانة بوسي بعد انفصالها عن زوجها الأول متعهد الحفلات فطين سعيد.

جدير بالذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع "يوتيوب".