أحدث ظهور لزوج “أم عصام” في مسلسل “باب الحارة” الحقيقي.. لن تصدق وسامته!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 03:50 صباحاً - تغزّلت الممثلة السورية صباح الجزائري بزوجها السيد رباح التقي في العلن. ونشرت صباح الجزائري عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة تجمعها بزوجها رباح التقي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأرفقت الفنانة صباح الجزائري تلك الصورة بالتعليق قائلة:” كل عام وأنتوا بألف خير.. #الصباح_رباح #فطر_سعيد “.

وتفاعل متابعي النجمة السورية بطلة “مسلسل باب الحارة“، مع الصورة التي نشرتها برفقة زوجها اللبناني مشيدين بوسامته اللافتة.

يُشار أن صباح الجزائري تزوجت من اللبناني ​رباح التقي​، ولهما 3 أولاد هم (رشا وكرم وترف)، وقد أطلّت إبنتها رشا في مسلسل “​باب الحارة​”، حين جسدت شخصية “هدى”، زوجة “عصام”، أما إبنتها ترف فقد شقت مشوارها أيضًا في التمثيل.

مشاركة مميزة لصباح الجزائري في أول أيام رمضان 2022

من ناحية أخرى، فتت النجمة السورية القديرة صباح الجزائري الأنظار في الحلقة الأولى من “مسلسل مع وقف التنفيذ” للكاتبين علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج شركة “إيبلا الدولية”.

وظهرت صباح الجزائري في المسلسل بشخصية أم لديها ابنة هي “صفاء سلطان” ترتكب خطيئة ويقوم أحد السحرة بالإعتداء عليها فيقرر أخوتها قتلها لكن الأم توهم الأخوة أنها هي من تريد قتل ابنتها وغسل عارها وتقوم بتهريبها بعد أن توحي للجميع أن حفرت قبرًا ودفنت إبنتها فيه.

وكان لافتًا المشهد الذي سبق لحظة وفاتها في المسلسل حين اعترفت لأبنائها الرجال بالسر فيما كان مشهد حديثها مع أحد المسؤولين مؤثرًا حين قالت له ” الأرض بتتونس بولادها”.

وعلى الرغم من أن صباح انتهى دورها مع انتهاء الحلقة الأولى حيث انتهت الشخصية بالوفاة إلا أن المديح و الاشادات التي تلقتها كبيرة جدًا.

الملفت أيضًا ان صباح لم تقدم مثل هذا الدور منذ زمن وعلى الرغم من عدد المشاهد القليل الذي لا يتعدى بضعة مشاهد في المسلسل فإن موافقتها على أدائه يعكس شغفها واعتنائها بقيمة حضورها كممثلة على الرغم من مسيرتها الفنية الحافلة والغنية.. فعندما تقبل صباح الجزائري بالظهور في عدد محدود من المشاهد فهذا يعني حتماً أن شغف البدايات لا يفارقها وأن قيمة ما تقدم يعني لها الكثير.

يُشار إلى أن مسلسل “مع وقف التنفيذ” يعرض على روتانا دراما و mbc دراما وغيرها من القنوات وهو من بطولة غسان مسعود وعباس النوري و سلاف فواخرجي وفادي صبيح وصفاء سلطان.

أما صباح الجزائري فتحضر ببطولة عدد من الأعمال وهي مسلسل “على قيد الحب” للمخرج باسم السلكا والكاتب فادي قوشقجي والموسم الثاني من مسلسل “حارة القبة” للكاتب أسامة كوكش والمخرجة رشا شربتجي و الموسم الثاني من مسلسل “الكندوش” من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.

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