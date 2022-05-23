اللقطات الاولى من زفاف بوسي بحضور عدد من نجوم الفن.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 03:50 صباحاً - يقام حاليا حفل زفاف الفنانة المصرية بوسي على مواطنها رجل الأعمال هشام ربيع داخل أحد الفنادق النيلية.

وقد حضر حفل الزفاف عدد من الفنانين أبرزهم حكيم، ومصطفى حجاج، وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، ووفاء عامر، وميرهان حسين، كما أحيت الحفل الراقصة الاستعراضية دينا.

وكان هاني البحيري مصمم فستان بوسي قد نشر أول فيديو من حفل الزفاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram وقام العروسين بالرقص “سلو” على أغنية “من أول دقيقة” لإليسا وسعد لمجرد.

ويعد هذا الزواج الثاني لبوسي بعد انفصالها عن زوجها ومدير أعمالها فطين.