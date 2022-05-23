طلال باسم يعلن فسخ خطوبته بشكل مفاجىء من جود عزيز

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 03:50 صباحاً - أعلن الفنان الكويتي طلال باسم، نجل الفنان والمنتج باسم عبد الأمير، اليوم الأحد، فسخ خطوبته من الفنانة والفاشنيستا السعودية جود عزيز، بعد أشهر قليلة من إعلان ارتباطهما رسميًا.

وأكد الفنان الكويتي فسخ خطوبته بشكل مفاجئ بمنشور عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“.

وجاء في المنشور: ”وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، الحمد لله على قضاء الله وقدره، تم فسخ خطوبتي الله يوفق الجميع“، دون ذكر التفاصيل.

في حين اكتفت جود عزيز، بنشر صور ومقاطع فيديو لها من داخل المستشفى وقد ظهرت مستلقية على السرير وهي تضع جهازاً خاصاً بقدمها وأنبوبا طبيا وريديا في يدها يستخدم لإدخال المحاليل الطبية والأدوية للجسم.

وعلقت بالقول: ”الحمد لله يارب الحمد لله على كل حال وفي كل حين“.

ولم تشر ”جود“ صراحةً إلى فسخ الخطوبة، في حين لمحت إلى ذلك بعبارة قالت فيها ”اللهم أحطنا دائماً بالصادقين الثابتين الذين هم أهل لحبنا ولعطائنا ويعز عليهم أن يمسنا أدنى أذى“.