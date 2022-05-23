ظهور صادم لغادة رجب بعد الزواج.. لن تصدق كيف أصبح وزنها.. لن تعرفها أبدًا!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 02:51 صباحاً - أحيت الفنانة المصرية غادة رجب حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ70، مساء يوم الجمعة الموافق 20 مايو.

غادة رجب أطلّت في الحفل بفستان أسود طويل، وقد ظهرت بزيادة وزن كبيرة غــيرت مـلامحها، وهو ما أثار الشـكوك حول حملها من زوجها الشاعر الغنائي الشهير عبدالله حسن.

وأهدت الفنانة غادة رجب أغنية “في حياتنا” التي أعدتها خصيصًا للمهرجان، لأرواح الفنانين اللذين رحـــلوا عن دنيانا، وآخرهم الفنان الكبير الراحل سمير صبري، لتدخل في نوبة من البـــكاء أثناء غنائها الأغنية.

وكشفت الفنانة غادة رجب، كواليس أغنية “في حياتنا”، حيث تلقت اتصالا من الأب بطرس دانيال والفنانة إلهام شاهين، وطلبوا منها المشاركة، مردفة: “إلهام شاهين قالت لي كل المكرمين أصحابك سواء الأحياء أ و اللي رحلوا”.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج “مساء dmc“، مع الإعلامية إنجي القاضي:كنت بفكر هغني إيه، صاحب الفكرة، الشاعر عبد الله حسن، وخاصة أنه شاهد وعاصر قد ايه زعلت وحزنت واتوجعت، كانوا عيلة بالنسبة لي من رحيل الفنان سمير غانم والفنان دلال عبد العزيز، وغيرهم، وبدأنا نشتغل على الأغنية”. وتابعت الفنانة غادة رجب: “كانت طالعة من القلب أوي وكانت مؤثرة جدا”.

وبدأ حفل افتتاح الدورة الـ70 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال تحت شعار سبعون عامًا من العطاء” والمقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان القدير الراحل سمير صبري الذي رحل عن دنينا قبل أيام قليلة.

زواج غادة رجب:

وكانت قد احتفلت الفنانة المصرية غادة رجب بزواجها من الشاعر عبدالله حسن في شهر يناير عام 2020 .

ورزقت الفنانة غادة رجب بمولودتها الأولى من زوجها في شهر يناير عام 2021، وأطلقت عليها اسم “ليلى”.

من هي غادة رجب؟

وغادة رجب مطربة مصرية، والدها هو الدكتور “رضا رجب” عميد المعهد العالي للموسيقى العربية وعازف الكمان المعروف، ووالدتها أيضًا خريجة كلية التربية الموسيقية، لم تدرس غادة الموسيقى أكاديميا برغم نشأتها في أسرة أكاديمية فهي حاصلة على ليسانس الآداب قسم إعلام.

بدأت غادة رجب مشوارها الغنائي في سن صغيرة عندما استمع إليها الكاتب الصحفي أحمد يونس وقدمها فى أغنية (القمح الليلة) فى عيد القمح ولم تكن قد تجاوزت التاسعة من عمرها، ثم قدمها والدها في حفلات مهرجان الموسيقى العربية ثم في حفلات ليالي التليفزيون، ثم بعد ذلك قدمها الدكتور جمال سلامة فى أوبريت (حراس الوطن) من تأليف الشاعر (عبد الرحمن الأبنودي).

ظهرت وهي طفلة في أكثر من أغنية مصورة بالثمانينيات وبداية التسعينيات ومنهم أغنية (العيد السنة دي) لحن وتوزيع والدها د. رضا رجب وكلمات د. داليا حسني، والأغنية الشهيرة (أنا من البلد دي) مع نخبة من نجوم الطرب وقتها منى عبد الغني وإيهاب توفيق وطارق فؤاد والراحل عماد عبد الحليم وابنة شقيقه النجمة أنغام وشيرين وجدي والطفل وائل سامي.

شاركت الفنانة غادة رجب فى مهرجان الأغنية الإذاعية الرابع الذي عُقد فى الأردن عام 1997، لتصدر ألبوم (أحلام البنات) عام 1998، كما شاركت الفنان كاظم الساهر في غناء دويتو، شاركت في مسلسل السندريلا عام 2006 حيث قدمت دور نجاة الصغيرة، وتوالى نشاطها الفني بعد ذلك، وطرحت ألبومها (صورتي) عام 2012.

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