“ليلة أمل” تجمع اليسا وهبة طوجي وأسامة الرحباني.. وجورج وسوف يصفها بـ “أروع عمل لبناني رأته عيني في هذا العصر”

كتب امير فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 02:51 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية اليسا في حفل مواطنيها الفنانة هبة طوجي والفنان أسامة الرحباني الذي أقيم في لبنان والذي حمل عنوان “ليلة امل” من اخراج كميل طانيوس.

مفاجأة اليسا الغير متوقعة اسعدت الجمهور وشكلت حالة من الفرح على مواقع التواصل.

في البداية قدمت اليسا اغنية منفردة جديدة من البومها المقبل بعنوان “زهرة الياسمين” من كلمات كمال قبيسي وألحان الموسيقار الكبير المبدع اسامة الرحباني وقالت انها سعيدة بمشاركتها على المسرح الرحباني وانها ارادت ان تعكس الصورة الحقيقة والجميلة للبنان بهذه الخطومة.

وبعد ان عبرت اليسا عن حبها للفن الذي تقدمه هبة، قدمت النجمتان ديو مباشر لمدلي من اجمل اغاني الراحل الياس الرحباني في تحية لروحه.

وكان جورج وسوف من أول المعلقين بعد انتهاء الحفل بتغريدة قال فيها “رائع يللي صار الليلة ببيروت أروع عمل لبناني رأته عيني في هذا العصر، عمل رحباني بتنفيذ moderne بمستوى عالمي. “

أما اليسا فقد عبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل عبر تغريدة قالت فيها: “فخورة كتير بمشاركتي بهالسهرة الحلوة الي كلها أمل وفرح ورجعت بيروت مدينة الفن والإبداع. تحبة للفنانين الكبار اللي فرحت إني شاركت معن بهالحفل وانشالله بيبقى الأمل عنوان حياتنا وسهراتنا. وتحية لكل الجنود المجهولين بهالمسا الرائع”.

بدورها ردت هبة طوجي على كلام اليسا بالقول “نحن اللي كنا فخورين بمشاركتك معنا! وجودك كان اضافة كبيرة للحفل، وفرحة غمرت الكل! منحبك #اليسا ، نجمة كبيرة بفنّك وبإنسانيتك”.