بوسي تنشر صورا من حفل زفافها والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة بوسي صورتين من حفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت تعليقات الفنانين وجاءت كالتالي، وكتب الفنان محمد عز: "مليون مبروك يا غاليين، وكتبت أنغام :"ألف مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدك، قمر، وعلقت نسرين طافش :"ماشاء الله قمر مبروك يا جميلة، وعلقت ليلى زاهر :"مبروك حبيبة قلبي".

وحضر حفل الزفاف عدد من الأصدقاء المقربين، كما حضر كل من الفنانة وفاء عامر، الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وأحيت حفل الزفاف الراقصة الاستعراضية دينا.

وكشف المكتب الإعلامي لـ هشام عن صورة تجمعهما للمرة الأولى، وتم التقاطها في أجواء احتفالية دون الكشف عن مناسبة ومكان التقاطها، لتكون الأولى لهما التي يتم نشرها قبل ساعات من حفل الزفاف.

واختار هشام ربيع والمطربة بوسي أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما

جدير بالذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع "يوتيوب".