دينا تحيي حفل زفاف المطربة بوسي وهشام ربيع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة الاستعراضية دينا حفل زفاف المطربة بوسي، ومصفف الشعر هشام ربيع، اليوم بأحد الفنادق الكبرى.

وتداول مقطع فيديو من حفل الزفاف، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه الفنانة دينا وهي ترقص مرتدية بدلة" رقص حمراء اللون، كما حرصت العروس بوسي أن تصفق لها.

وحضر الحفل كل من الفنانة وفاء عامر، الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وكشف المكتب الإعلامي لـ هشام عن صورة تجمعهما للمرة الأولى، وتم التقاطها في أجواء احتفالية دون الكشف عن مناسبة ومكان التقاطها، لتكون الأولى لهما التي يتم نشرها قبل ساعات من حفل الزفاف.

واختار هشام ربيع والمطربة بوسي أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما

جدير بالذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع "يوتيوب".