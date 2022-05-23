وفاء عامر وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح في حفل زفاف بوسي وهشام ربيع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من حفل زفاف المطربة بوسي على مصفف الشعر الشهير هشام ربيع.

وحضر الحفل كل من الفنانة وفاء عامر والفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وظهرت الفنانة وفاء عامر والفنانة هنادي مهنا وهن يرقصن على أغنية" ستو أنا".

وكشف المكتب الإعلامي لـ هشام عن صورة تجمعهما للمرة الأولى، وتم التقاطها في أجواء احتفالية دون الكشف عن مناسبة ومكان التقاطها، لتكون الأولى لهما التي يتم نشرها قبل ساعات من حفل الزفاف.

واختار هشام ربيع والمطربة بوسي أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما

جدير بالذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع "يوتيوب".