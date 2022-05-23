"الطبلة والمزمار البلدي" يستقبلان بوسي وزوجها عقب وصولهما لفندق الحفل (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة بوسي مع زوجها هشام ربيع، أثناء استقبال الطبلة والمزمار البلدي للعروسان عقب وصولهما لمقر حفل زفافهما بأحد الفنادق.

وظهرت "بوسي" في الفيديو، وهى تمسك بيد زوجها، وبيدها الأخرى باقة من الورد.

واختارت بوسي وعريسها هشام ربيع، أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

ويعد هذا الزواج الثاني للفنانة بوسي بعد انفصالها عن زوجها الأول متعهد الحفلات فطين سعيد.

جدير بالذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع "يوتيوب".