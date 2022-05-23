حدث بالفن| وفاة فنانة وزفاف مطربة ومدحت العدل يحتفل بعقد قران ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بزفاف مطربة، ومعلومات عن نجل سمير صبري، وعقد قران ابنة مدحت العدل، وتفاصيل الحالة الصحية لمصطفى كامل، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

السيناريست مدحت العدل يحتفل بعقد قران ابنته

احتفل السيناريست مدحت العدل بعقد قران ابنته ٱية، على شاب يُدعى عمر شطا، وعقد الدكتور علي جمعة القران، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/5/22/2229043

"مش عايز أتصور".. سمير صبري يحرج منى عراقي والجمهور يهاجمها

نشرت الإعلامية منى عراقي مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه رفقة الفنان سمير صبري وهي تحاول إقناعه بتردد كلمات أغنيته "سكر حلوه الدنيا سكر"، لكنه رفض التصوير، فوافقت على رغبته :" طيب بلاش".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/5/22/2229060

القصة الكاملة لإيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها للتحقيق

قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها للتحقيق، لما بدر منها أثناء جنازة الفنان سمير صبري، أمس السبت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/5/22/2228992

تفاصيل لقاء نادر جمع بين سمير صبري وسعاد حسني وأحمد زكي

حرصت الصفحة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي، على نشر صورة نادرة تجمع الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 85 عاما، جمعته بالنجم الراحل أحمد زكي، والسندريلا سعاد حسني.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/5/22/2229138

"مصر أم الدنيا".. فيفي عبده تعود من جنازة سمير صبري على ظهر ونش (فيديو)

عادت الفنانة فيفي عبده، مساء أمس، من الإسكندرية، على ظهر "ونش"، بعدما أصاب عطل سيارتها، وذلك عقب حضورها جنازة الفنان سمير صبري بمسقط رأسه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/5/22/2229167

طبيب وأطلق على والده هذا اللقب.. ما لا تعرفه عن نجل سمير صبري

أحاط الفنان الراحل سمير صبري، سياج من السرية والغموض، حول علاقته مع نجله الوحيد، المقيم في الخارج، ومع رحيل الفنان الكبير أول أمس الجمعة، عاد السؤال عن نجله.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/5/22/2229193

"شعرت أنها النهاية".. مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الفنان مصطفى كامل، تفاصيل حالته الصحية بعد نقله لأحد المستشفيات مؤخرا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/5/22/2229276

الوجه الآخر لـ آمبر هيرد.. ألحدت بعد حادث وارتبطت بفنانات وتساعد اللاجئين السوريين

تتصدر قضية "التشهير" بين جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد واجهات الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/agnaby/details/2022/5/22/2228841

بالفيديو والصور| نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنتها في الكنيسة

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، قبل ساعات قليلة بالمناولة الأولى لابنتها هافين، بحضور أسرتها ومجموعة كبيرة من أصدقائها وأصدقاء الابنة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/5/22/2229347

الصور الأولى للمطربة بوسي من حفل زفافها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور للمطربة بوسي من حفل زفافها على مصفف الشعر الشهير هشام ربيع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/5/22/2229593

وفاة الفنانة الجزائرية شافية بو ذراع

توفيت اليوم الفنانة القديرة شافية بوذراع عن عمر ناهز 92 عامًا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..