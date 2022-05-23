صور| بوسي وزوجها يرقصان على أغنية "من أول دقيقة" لإليسا ولمجرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تداول عدد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، للفنانة بوسي وهى ترقص مع زوجها في حفل زفافهما، على أنغام أغنية "من أول دقيقة" لإليسا وسعد لمجرد.

واختارت بوسي وهشام ربيع، أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

وتعد هذا الزواج الثاني للفنانة بوسي، بعد انفصالها عن زوجها الأول متعهد الحفلات فطين سعيد.

جدير بالذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع "يوتيوب".