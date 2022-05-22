مايا دياب متألقة في دبي.. إطلالة تفيض جمالًا وأنوثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لأحدث إطلالة لها من دبي، على هامش مشاركتها في حدث تابع لدار مجوهرات فرساتشي.

وأطلّت مايا دياب بكامل أنوثتها بفستان من اللون الفضي اللامع، فبدت في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” إذ تألقت بإطلالة في غاية الجمال والأناقة، وعلّقت قائلةً: “ما رأيكم بهذا اللوك؟”.

وتفاعل الجمهور مع صور مايا دياب بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم خلال فترة قصيرة، وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “ليليي”، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج رجا نعمه، إذ عادت من خلاله مايا إلى اللون الرومانسي والعاطفي الذي أحبها الجمهور فيه في العديد من الأغنيات بالماضي.

وحقق كليب أغنية “ليليي” أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من صدوره على قناة مايا دياب في موقع “يوتيوب”.