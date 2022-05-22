من لوس أنجلوس.. حاتم عمور يروّج للقفطان المغربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ النجم المغربي حاتم عمور في الترويج لجديده الفني، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، الذي اختار تصويره بشوارع لوس أنجلوس.

وحرص حاتم على الترويج لعمله من خلال حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، حيث ظهر في الصورة التي نشرها بشعر مصبوغ باللون الرمادي وعلّق قائلًا: “قريبا فيديو كليب”، بالإضافة إلى ظهور فتاة “موديل” بطلة الكليب بمقطع فيديو مرتدية القفطان المغربي.

يشار إلى أن الفنانين حاتم عمور و اللبناني زياد برجي، يستعدان لإطلاق ديو غنائي، باللهجة المغربية واللبنانية، من كلمات الشاعر أحمد ماضي وسمير المجاري وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، فيما ينتظر تصوير الفيديو كليب بين المغرب ولبنان.