شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يبدأ حفل مهرجان تل بسطا بـ"المال والبنون" ويعلق: مبسوط بالغناء فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم على الحجار حفله الغنائى ضمن ختام فعاليات مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الذى يقام فى الشرقية فى دورته الأولى بأغنية "المال والبنون" وسط هتاف كبير من الجمهور.

وقال على الحجار إنه مبسوط بالغناء لأول مرة في الشرقية، ووجه التحية لكل القائمين على المهرجان ولمحافظ الشرقية.

وانطلقت يوم الجمعة الماضية فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة الشرقية، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبددالدايم والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الحالى، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

ووجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على رعايته للمهرجان، والذى يعكس الإيمان بدور القوى الناعمة فى تطوير وتنمية المجتمع، وقالت إن تواصل الفعاليات الإبداعية بالمناطق السياحية يعمل على الترويج للحضارة المصرية بما تحمله من عناصر ومفردات تاريخية ومعاصرة، وأضافت أن مهرجان تل بسطا يعد خطوة على طريق استمرار رسالة نشر التنوير وإعادة تشكيل الوعى والوجدان ويأتى كنتاج لتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية فى محور بناء الإنسان، مؤكدة أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم أحداثا فكرية وفنية متعددة بمختلف أرجاء مصر تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء تجمع أشكال إبداعية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى يحييها على التوالى كل من فريق براس ساوند باند، الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا ايمان عبد الغنى - ياسر سليمان - محمد الخولى ومروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، الفنان حازم شاهين وفرقته، الفنان الكبير على الحجار وفرقته.