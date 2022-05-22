شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة شافية بوذراع ورئيس الجزائر ينعيها برسالة تعزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدد من وسائل الإعلام الجزائرية عن وفاة الفنانة القديرة شافية بوذراع عن عمر 92 عامًا، ونعى رئيس الجزائر السيد عبد المجيد تبون الراحلة من خلال رسالة تعزية رسمية علي الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية جاء فيها.

"إلى عائلة الفنانة المرحومة شافية بوذراع..تلقّيتُ ببالغ التأثّر نبأ وفاة الـمغفور لها بإذن ربّـها، الفنّــانة المرحومــة شافية بوذراع، وقدْ فَارقَتنا لتلقى اللهَ ولقاؤُهُ حَقّ، وأمامَ هذا الـمُصاب الجَلل، فإنّنا نودّعُ كوكبًا أَفَلَ من سماءِ الفنّ الجزائريّ، وقد صدَحَت المرحومةَ رُفقةَ ثلّةٍ من فنّاني الرّعيلِ الأوّل للجزائر المستقلّة عبرَ رُكحِ المسارِحِ، وافتتحَت بواكيرَ الإنتاج التّلفزيونيّ والسّينمائيّ، وكانت مثالاً ومدرسَةً لأجيال من الفنّانين، ومَبعثًا للاحترام من جُمهور المتذوّقين على مرّ سنوات طوالٍ، فكانت "لالّة عيني" فنّانة بحقٍّ من طينة الفنّانين العالميين، وإذ نُسلّمُ رضًا بقضاء الله وقدرهِ، فإنّني أعزّي الأسرة الثّقافية والفنيّة عامّة، وأهلَ الفقيدةِ خاصّة، سائلاً الـمولى عـزّ وجــلّ أن يتغمّدها بمشمول رحمـته، ويسكنها الفردوس من جنّاته، ويلهم الجميع جميل الصّبر والسّلوان، عظّم الله أجركم وأحسنَ عزاءكُم."إنّا للهِ وإنّا إليهِ راجِعُون".

شافية بوذراع فنانة وممثلة سنيمائية ومسرحية ولدت في مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري 22 ابريل تقمصت عدة أدوار عبر مسيرتها الفنية في مسرح قسنطينة الجهوي أو عبر التلفزيون الجزائري عرفت بشخصية "لالا عيني" في مسلسل "الحريق استطاعت الفنانة أن تسجل إسمها بحروف من ذهب في تاريخ السينما الجزائرية من خلال أداءها المتميز لمختلف الأدوار التي أسندت لها في عدد من الأفلام والمسلسلات التي عكست موهبتها الكبيرة حيث تعتبر الفنانة شافية بودراع الرائدة في تمثيل الأدوار الفنية اللامعة لاسيما تجسيدها لشخصية 'لالة عيني'' في المسلسل الشهير ''دار السبيطار'' المقتبس من رواية محمد ديب، الذي أخرجه مصطفى بديع. وتألقها في فيلم الخارجون عن القانون الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة، وشارك في مهرجان كان وكان مرشح لنيل جائزة الأوسكار في رصيد الفنانة العديد من الأفلام والمسلسلات ، وكانت حقا "'أما شجاعة" أعطت نفسا وإيقاعا مميزين لأعمالها التي أدتها مثل "الشاي والنعناع" لعبد الكريم بهلول، حيث سمح ظهور هذه الفنانة بإعطاء طابع خاص للفيلم. وتبقى مشرقة في الذاكرة تلك المشاهد التي أدتها شافية من الصعب نسيانها، كما كان اسم الفنانة حاضرا في عدة أفلام مثل 'شرف عائلتي' لرشيد بوشارب و"صرخة الرجال" لعكاشة تويتة و'المغترب والأبيض والأحمر' لمحمد زموري.



وفاة الفنانة شافية بوذراع ورئيس الجزائر ينعيها برسالة تعزية