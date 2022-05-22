شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من حفل زفاف بوسى على هشام ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من محبى المطربة بوسى، مجموعة صور من حفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، والذى يقام الآن في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور كوكبة من النجوم والأصدقاء.

وحرص عدد من المطربين على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسى أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.



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وكان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسى وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.



بوسى



الفنانة بوسى من حفل الزفاف



الفنانة بوسى من حفل زفافها



بوسى



الفنانة بوسى

جدير بالذكر أن بوسى قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.