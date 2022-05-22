شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون دولار لـ الجزء الثانى من Doctor Strange خلال عطلة الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness بـ حوالى 30 مليون دولار في خلال عطلة الأسبوع الماضى، لـ تصل مجمل الإيرادات إلى 731 ملايين و980 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 6 مايو الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وأنقسمت الإيرادات بين 318 مليونًا و980 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و413 ملايين دولار بـ دور العرض حول العالم.

ووفقًا لتقرير سابق نشره على موقع "Hollywood reporter"، فإن الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى طرح في عام 2016، تدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الآخر، ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love and Thunder