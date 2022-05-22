شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من حفل زفاف حودة بندق وشقيقة المطرب إياد جيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل منذ قليل، المطرب الشعبى حودة بندق، بحفل زفافه على شقيقة المطرب إياد جيان، داخل إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة، وسط حضور الأصدقاء والأقارب.

وحل الفنان الشاب حودة بندق، مؤخراً، ضيفا على برنامج ملوك الترند، الذى يقدمه عادل عبد الله، ويعرض على تليفزيون الخليج 365، مساء كل يوم خميس.

وفى لقائه تحدث عن حادث السير الخطير الذى تعرض له، كما تحدث عن الانطباع السيىء عن مطربى المهرجانات، ولماذا يعتبر نفسه ليس من مطربى المهرجانات، لاختلاف مايقدمه من فن عنهم.

كما تحدث بندق فى لقائه، عمن يعتبرهم أهم مطربي مصر من وجهة نظره، وفى ختام حديثه فى ملوك الترند، قدم عددا من الأغانى التى حققت تريندات على السويشيال ميديا، وحصلت على أرقام مذهلة على اليوتوب منهم "كله طار وخطر".

يذكر أن المطرب محمد شاهين أنتهى من تسجيل ديو جديد يشاركه فيه الغناء المطرب حودة بندق، من كلمات الجوكر، والطحان، وألحان حودة بندق، وإنتاج مصطفى السويفى، ويتم تصويرها على طريقة الفيديو، وإخراج ديبو، وسيُطرح الديو خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من مونتاج الأغنية، ويعتبر هذا التعاون الثانى بينهما بعد ديو "كله طار"، التى كانت في بداية عام 2021.















