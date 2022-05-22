كيف احتفلت شريهان بتتويج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الكبيرة شريهان، متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع تويتر، احتفالها بتتويج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، وذلك في الموسم الجاري 2021-2022.

وكتبت شريهان: "فخورة"، وفي تغريدة أخرى: "نعم الإبن والمواطن والإنسان، فخر المصريين والعرب والعالم أجمع، حماك الله ورعاك وحفظك بعينه التي لا تنام ولا تغفل أبداً.

وتوج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، وذلك في الموسم الجاري 2021-2022 الذي أسدل الستار عليه مساء اليوم الأحد.

وحسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفا مع ختام منافسات البريميرليج، حيث سجل هدفا في فوز ليفربول على وولفرهامبتون.

ونجح النجم المصري في التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين سابقتين في مشواره الكروي، بدأها موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفا.

كما حصد محمد صلاح جائزة هداف البريميرليج في موسم 2018-2019 بعدما سجل 22 هدفا .