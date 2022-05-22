لماذا ترفض دارين حداد الذهاب للأفراح؟.. وهذه صفات فتى أحلامها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة التونسية دارين حداد، عن صفات فتى أحلامها، ورأيها في الزواج، وسبب امتناعها عن الذهاب للأفراح.

وقالت دارين، خلال حديثها مع منصة "مينز"، عن صفات فتى أحلامها: "أنا مواصفاتي في فتى أحلامي يكون شخص بيريح لي بالي، ما بحبش الدوشة، ما بحبش الضغوط، ما بحبش الخنقة، ما بحبش حد يخنقني، أنا إنسانة بحب الروقان، قبل مواصفاته لازم يكون رايق في دماغه ويكون عنده عقل، عشان نعرف ندي وناخد مع بعض، ما بعرفش أدي واخد مع حد شكله حلو بس وهو الله يرحمه من جوا تعبان".

وأضافت أن الزواج "مصيبة لابد منها"، ولكنها لم تعثر على شريك حياتها حتى الآن، موضحة أنها امتنعت عن الذهاب إلى الأفراح بسبب عبارة "عقبالك".

يذكر أن دارين حداد شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل "بابلو".

المسلسل بطولة حسن الرداد وأروى جودة ونجلاء بدر وسلوى عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي، ومصطفى فهمي، وعدد من الفنانين.