اليوم.. فيلم "قابل للكسر" يعرض في المهرجان الكاثوليكي المصري للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يعرض فيلم "قابل للكسر"، بطولة الفنانة حنان مطاوع، اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ70 للمهرجان الكاثوليكي المصري للسينما.

ونشرت الفنانة حنان مطاوع بوستر الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سيتم عرض فيلم قابل للكسر في السادسة مساءًا ضمن فعاليات الدورة الـ70 للمهرجان الكاثوليكي المصري للسينما، سيعقب عرض الفيلم ندوة ثقافية بحضور بعض صناع العمل".

فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول إمرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي 2022، بمسلسل "وجه"، مسلسل "وجوه" بطولة أحمد وفيق، عابد العناني، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي ابراهيم.