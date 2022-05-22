شقيقة عريس بوسي تنشر صور قبل حفل الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت ناريمان ربيع، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة بوسي وعريسها هشام ربيع أحد أشهر مصففي الشعر في مصر.

شقيقة "العريس" أيضا نشرت صورة تجمعها بالفنانة بوسي قبل ساعات من انطلاق حفل الزفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكشف المكتب الإعلامي لـ هشام عن صورة تجمعهما للمرة الأولى، وتم التقاطها في أجواء احتفالية دون الكشف عن مناسبة ومكان التقاطها، لتكون الأولى لهما التي يتم نشرها قبل ساعات من حفل الزفاف

واختار هشام ربيع والمطربة بوسي أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما

جدير بالذكر أن بوسي طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع يوتيوب