هنادي مهنا تنشر صورا من رحلتها لـ جزر المالديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الشابة هنادي مهنا جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هنادي في الصور بملابس صيفية، بإحدى جزر المالديف.

وعلقت هنادي على الصور قائلة: "لربما أنت على بعد قرار واحد من جعل حياتك مليئة بالألوان".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يجنن الفستان، جمالك، جميلة، كيوت، ستو أنا قمر أوي يا جدعان، كفاية دايت أنتي كدا قمر".

ومن ناحية أخرى شاركت هنادي مهنا في موسم مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "مكتوب عليا"، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري "Kmedia Production"، بطولة النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، محمود السيسي، وهنا زهران وغيرهم.