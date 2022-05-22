بينهم نجم .. دارين حداد: "ضربت 3 رجال في حياتي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة التونسية دارين حداد، عن علاقتها مع الرجال وهل سبق أن تعدت بالضرب على أحد منهم في حياتها.

وقالت "دارين"، خلال حديثها مع منصة "مينز"، إنها قامت بضرب ثلاث رجال في حياتها، وهم الفنان كريم عبدالعزيز في فيلم "الفيل الأزرق" الجزء الأول، والفنان لطفي العبدلي في مسلسل "الجاسوس"، والمدرب الخاص بها أثناء التمارين على البوكس.

وأضافت: "بس إني أضرب راجل، ما بعملهاش، لا راجل ولا ست".

يذكر أن دارين حداد شاركت في سباق دراما رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "بابلو".

مسلسل "بابلو" بطولة حسن الرداد وأروى جودة ونجلاء بدر وسلوى عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي، ومصطفى فهمي، وصلاح عبدالله، وآخرون، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.