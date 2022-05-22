"الطلاق بيحلي".. الجمهور يعلق على صور ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا لامعا، خلال حضورها مهرجان كان السينمائي.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "عن جد الطلاق بيحلي، فديت الجمال والأناقة، قمر، بتكرر نفس الصورة علشان تأكد جمالها، حلوة برشا".

وكان مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أكد لـ"الخليج 365" انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري منذ فترة، مشيرا إلى أن الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة، كما أن "ياسمين" سافرت الفترة الماضية 3 مرات لأوروبا بمفردها.

جدير بالذكر أن ياسمين صبري تعاقدت مؤخرا على مسلسل "الشادر" ويتكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وتبدأ الفنانة ياسمين صبري، تصوير دورها في فيلم "صقر المحروسة " مع الفنان أحمد عز، مطلع شهر يوليو المقبل .

وينتمي فيلم "صقر المحروسة" إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.