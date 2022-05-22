ميلان بطلًا للدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2011

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

توج ميلان بلقب الدوري الإيطالي عقب فوزه على ساسولو، بنتيجة (3-0)، مساء اليوم الأحد، باستاد مابي، في منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر المسابقة.

أحرز أوليفيه جيرو الهدفين الأول والثاني بالدقيقتين 17 و32، وفرانك كيسي بالدقيقة 36، ليستعيد الروسونيري اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2010-2011.

بهذا الفوز، أنهى ميلان المسابقة بالمركز الأول برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الذي حل بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 50 نقطة بالمركز ال 11.