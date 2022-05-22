سيناريو خيالي يتوّج مانشستر سيتي بطلًا للدوري الانجليزي!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه المثير على ضيفه أستون فيلا بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد، في ختام مباريات البريميرليج.

ورغم تأخر مان سيتي بثنائية عن طريق ماتي كاش (37) وفيليب كوتينيو (69)، إلا أنه عاد في 5 دقائق مجنونة وسجل ثلاثية عن طريق إلكاي جوندوجان (76) و(81) ورودريجو (78).

ورفع مان سيتي رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي تغلب على وولفرهامبتون (3-1).

وفاز ليفربول على ضيفه وولفر هامبتون 3-1، ليرفع رصيده الى 92 نقطة لم تشفع له للظفر باللقب.

وتقاسم الثنائي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير، صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، مع نهاية الجولة الختامية برصيد 23 هدفا لكل منهما.