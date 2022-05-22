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سيناريو خيالي يتوّج مانشستر سيتي بطلًا للدوري الانجليزي!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

توج مانشستر سيتي بلقب ، بعد فوزه المثير على ضيفه أستون فيلا بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الأحد على ملعب الاتحاد، في ختام مباريات البريميرليج.

ورغم تأخر مان سيتي بثنائية عن طريق ماتي كاش (37) وفيليب كوتينيو (69)، إلا أنه عاد في 5 دقائق مجنونة وسجل ثلاثية عن طريق إلكاي جوندوجان (76) و(81) ورودريجو (78).

ورفع مان سيتي رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة وحيدة عن الذي تغلب على وولفرهامبتون (3-1).

وفاز ليفربول على ضيفه وولفر هامبتون 3-1، ليرفع رصيده الى 92 نقطة لم تشفع له للظفر باللقب.

وتقاسم الثنائي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير، صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، مع نهاية الجولة الختامية برصيد 23 هدفا لكل منهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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