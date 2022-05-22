باريس سان جيرمان يعرض نيمار للبيع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

بدأت إدارة باريس سان جيرمان العمل على ملف الراحلين عن الفريق في قائمة الموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن مالكي سان جيرمان لا يريدون استمرار البرازيلي نيمار دا سيلفا مع الفريق في الموسم الجديد.

وجاء ذلك كرد فعل لنجاح النادي في تجديد عقد كيليان مبابي، بالإضافة إلى الاستغناء عن المدير الرياضي ليوناردو.

وأشارت إلى أن مالكي النادي يرون أن نيمار يقدم أداء ضعيفا وغير منتظم، بالإضافة إلى كثرة إصاباته، لذا يبحثون له عن مشتر في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن رحيل نيمار يتوقف أمام عقبة راتبه الكبير، حيث توجد أندية قليلة في أوروبا تستطيع دفع هذه الأموال.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو (شرط جزائي).

وقام النجم البرازيلي صاحب ال30 عاما بتمديد عقده مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2025.