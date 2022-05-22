ابن سمير صبري “اختفى” بعد وفاة والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد مصطفى عبد السلام، زوج شقيقة الفنان الراحل سمير صبري، أن ابن الأخير حسن المقيم في إنجلترا لم يتواصل مع العائلة بعد إعلان وفاة والده.

وقال مصطفى عبد السلام أنه لا يعلم هل سيصل لحضور مراسم العزاء المقررة يوم الإثنين المقبل أم لا، لافتاً إلى أن سمير كان حريصاً على عدم إبلاغ ابنه بحقيقة مرضه.

وقال عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: ”كان مش عاوز يقول لابنه أنه مريض ومكلمتوش من ساعة الوفاة، وابنه مش شرقي زينا بمشاعرنا تربية إنجليزي“.