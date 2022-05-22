نادين نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنتها هافين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة اللبنانية نادين نجيم بالمناولة الأولى لابنتها هافين، وبحضور زوجها السابق حيث تقدما برفقة ابنتهما عند المناولة.

نادين ارتدت لهذه المناسبة فستاناً باللون الأبيض، وبعد المناولة اقيمت مأدبة غداء فاخرة، وظهرت نادين في مقطع فيديو، وهي تعبّر عن دهشتها من الزينة والتنظيم.

من جهة أخرى، يترقب الجمهور بحماس عرض الموسم الثاني من مسلسل “صالون زهرة ” على منصة “شاهد في. أي. بي”.

وكانت نادين نجيم قد أطلّت على جمهورها في رمضان الماضي من خلال إعلان دعائي لصالح شركة “زين” للاتصالات.

وحقق إعلان الإعلان نسبة مشاهدة مرتفعة، تخطت الـ 10 ملايين مشاهدة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام وقناة “زين” في موقع “يوتيوب” منذ طرحه في بداية شهر رمضان.