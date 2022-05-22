أصالة تواعد جمهور موسم جدة.. “حنرسم سوا ملامح ذكرياتنا بأحلى المشاعر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء حفلٍ غنائي ساهر ضمن حفلات موسم جدة.

ويقام الحفل في 26 مايو الجاري بالصالة الخضراء في جدة، وتنظِّمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وقد نشرت أصالة “بوستراً” في صفحتها بإنستجرام، تحدثت فيه عن الليلة الغنائية بالقول: “رح نلتقي بعروس البحر الأحمر.. رح نتشارك أحلى الأوقات.. حنرسم سوا ملامح ذكرياتنا بأحلى المشاعر. اخترت من أغنياتي كل اللهجات اللي تشرفت بغنائها وصارت على صدري وسام.. رتبت الأغاني وكأني عم شكّل عقد حجارة.

محبة وصحبة وضحكة وقصة صغيرة حلوة.. بها الموعد رح نتلاقى بكل الشوق بجدة”.

وكانت أصالة قد أحيت أخيراً حفلاً في جامعة الأميرة نورة بالرياض، العاصمة السعودية، ضمن حفلات العيد، وشاركتها الفنانة أميمة طالب، بتنظيمٍ من “روتانا”.