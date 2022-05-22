شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد أثناء إحياء حفله الأخير بالسعودية وسط حضور جماهيرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق المطرب أحمد سعد خلال حفله أمس في السعودية ، ورفع حفله شعار كامل العدد، حيث شهد الحفل حضورا هائلا من جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير طوال الحفل.

وأعرب المطرب أحمد سعد عن سعادته الشديدة مشيرًا إلى أنه فوجئ بجمهوره الذي كان يحفظ الاغاني أكثر منه قائلاً: الجمهور كان حافظ الأغاني أكتر مني أنا شخصيًا في حتة في أغنية نهاية عادية، كنت أنا بغنيها غلط وهما كانوا بيغنوها صح، انكسفت وسبتهم يغنوها هما".



احمد سعد

وكان أحمد سعد قد رزق مؤخرًا بمولودة أطلق عليها اسم "عليا"، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو وهو يؤذن في أذني ابنته، وعلق على الفيديو قائلًا: "الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار".



حفل احمد سعد

وجمعت قصة حب بين النجم أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيونى في شهر يوليو في عام 2020، واحتفل الثنائي بعقد قرانهما في شهر أغسطس من العام الماضي، واقتصر الحضور على الأسرة فقط، وعدد من الأصدقاء والمقربين.



احمد سعد فى الحفل

يذكر أن أحمد سعد قرر أن يطرح ألبومه الغنائي الجديد على هيئة أغانٍ منفردة كل فترة مصورة بشكل كامل، حيث قرر أن يكون كل شهر أغنية جديدة يطرحها على منصة اليوتيوب على أن يطرح في نهاية موسم الصيف الألبوم كاملًا.

كما قدم مؤخرًا إحدى حفلات موسم عيد الفطر بالقاهرة مع بهاء سلطان ورامي جمال في حضور جماهيري كبير، وظهر الفنان أحمد سعد، بملابس ممزقة خلال حفله مما اثار ضجة كبيرة وتصدر التريند وقتها.