بالصور.. نسرين طافش في أحضان الحضارة المصرية: "مكان ساحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها في وادي الملوك، ومعبد الملكة حتشبسوت بمدينة الأقصر.

وعلقت نسرين على الصور قائلة: "مع إنو درجة الحرارة كانت عالية بين الجبال، وفي عز الظهر وكل شوي كنت أعمل استراحة، بس كنت مستمتعة كتير باكتشاف هالمكان الساحر، معبد حتشبسوت ووادي الملوك".

وحرصت الفنانة السورية على نشر مجموعة صور من رحلتها الحالية لمدينة الأقصر، من بينها صور في معبدي الكرنك، والأقصر.

وكانت الفنانة نسرين طافش قد شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "جوقة عزيزة" وهو مسلسل سوري من بطولة: سلوم حداد، أيمن رضا، وسام حنا، هبة نور، ومن إخراج تامر إسحاق.