دارين حداد: "الستات بتعاكسني أكتر من الرجالة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة التونسية دارين حداد، عن تعرضها لمعاكسات من "النساء أكثر من الرجال"- بحسب قولها.

وقالت "دارين" خلال حديثها مع منصة "مينز": "أتعرض للمعاكسات من الستات أكتر من الرجالة، ومن كتر ما بتعاكس مبقتش بحفظ، ولما جيت مصر كان بيتقالي معاكسات زي (بتوحشيني وعايز أشوفك بالجينز) ".

يذكر أن دارين حداد شاركت في دراما رمضان الماضي 2022 بمسلسل "بابلو".

مسلسل "بابلو" من بطولة: حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، مصطفى فهمي، رشوان توفيق، صلاح عبدالله، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.