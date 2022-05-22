الجمهور ينتقد صورا لـ غادة عبدالرازق.. التقطتها قبل 4 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها التقطت عام 2018.

وانتقد قطاع كبير من الجمهور، الصور التي نشرتها "غادة"، ووصل هجوم البعض ليصف إطلالتها أنها لا تناسب عمرها، حيث ظهرت في الصور مرتدية "هوت شورت".

وجاءت تعليقات عدد من الجمهور على النحو التالي: "ما هذا يا أختاه"، و"عيب"، وغيرها من التعليقات.

غادة عبدالرازق تحرص منذ فترة على نشر صورها بصحبة عائلتها في رحلتها الأخيرة لعدد من الدول الأوروبية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مسلسل "لحم غزال" الذي عرض في دراما رمضان 2021.

مسلسل "لحم غزال" بطولة: غادة عبدالرازق، عمرو عبدالجليل، شريف سلامة، مي سليم، أحمد صفوت، وفاء عامر، أشرف عبدالغفور، خالد محمود، حمدي الميرغني، أحمد خليل، يوسف وائل نور، ومن إخراج محمد أسامة.