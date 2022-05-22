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تزامنا مع آخر مباراة.. محمد هنيدي يعلق على أحداث الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد هنيدي، على ما يحدث في من إثارة وتشويق، تزامنا مع آخر مباراة في البطولة، والمقرر أن يُحسم صراع بطل الدوري بين مانشستر سيتي وليفربول، عقب انتهاء المبارتين.

وكتب "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "دوري من المريخ مش من كوكب الأرض".

وانتهى الشوط الأول بين وولفرهامبتون في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويستضيف ملعب الأنفيلد المباراة في الجولة الثامنة والثلاثين، والأخيرة من البريميرليج موسم 2021/ 2022.

وانتهى الشوط الأول بين فريقي مانشيستر سيتي وأستون فيلا، بتفوق الأخير بهدف دون مقابل.

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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