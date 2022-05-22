أغنية من "من أول دقيقة" لـ إليسا تقترب من الـ 70 مليون مشاهدة على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حقتت أغنية "من أول دقيقة" للمطرب المغربي سعد لمجرد، والفنانة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية حتى الآن مشاهدات قدرها 67.190.767 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "من أول دقيقة" تجمع لمجرد بـ إليسا للمرة الأولى، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

من ناحية أخرى أعلنت المطربة اللبنانية إليسا مشاركتها في مبادرة "جسور"، يومي 30 و31 مايو الجاري، ضمن المنتدى العربي، تحت رعاية منظمة "الإسكوا" في المملكة الأردنية الهاشمية.