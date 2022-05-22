كواليس علاقة بوسي بوالدها.. هاجمها سعد الصغير وكشف سرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تستعد الفنانة بوسي، للاحتفال بزفافها بأحد الفنادق الكبرى اليوم الأحد الموافق 22 مايو على أحد أشهر مصففي الشعر هشام ربيع.

بوسي تصدرت محركات البحث بمجرد نشر صورة تجمعها بـ"عريسها" واستعاد الجمهور الخلاف الشهير بينها وبين والدها محمد شعبان.

اتهامات متبادلة

حكاية بوسي مع والدها بدأت منذ سنوات حينما ظهر في أحد البرامج وتحدث عن "جحود" ابنته التي تخلت عنه، كما تحدث عن إهمال ابنته له وعدم مساعدته ماديًا خاصة وإنه مريض لا يقدر على العمل_ بحسب تصريحاته.

بوسي علقت آنذاك قائلة: "أنا مش مصدقة اللى بيحصل، خاصة أني لم أقصر لحظة واحدة فى تقديم المساعدة والعون لوالدي، وكل طلباته مجابة على قدر ما أستطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الإعلام بيومين"، وأضافت: "بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقي كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفون معه دون النظر إلى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".

وأضافت: "قبل أن تحكموا على شخصي وتنالوا مني اعرفوا الحكاية، أنا المظلومة وليس أبي، ويعلم الله أني لم أقصر معه ولا مرة وهو يعلم ذلك، وكنت أرسل له المال مع إخوتى"، وأضافت: "مررت بظروف صعبة كادت تهتك أي بني آدم ومررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبي معي، لكني حريصة كل الحرص على صلة الرحم رغم الجفا الذي رأيته منه".

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل كرر والدها الهجوم عليها، متهما إياها أكثر من مرة بالجحود، مشيرا إلى إنها تواصلت معه وقالت: "انسى إن ليك بنت"، كما كشف أنها قامت بعمل "بلوك" لكي لا يتمكن من التواصل معها.

سعد الصغير

استضاف الفنان سعد الصغير، في أولى حلقات برنامج "سعد مولعها نار"، والد المطربة بوسي، وحرص على زيارته في منزله، وقام بإصلاح الشقة التي يسكن بها وشراء عفش كامل له

وطلب سعد من والد بوسي توجيه رسالة لكريمته، ورد شعبان باكيا: "حقك عليا يا بنتي متزعليش واحد لعب في دماغي وخلاني أعمل كده"، وقام سعد بتقبيل يده.

وساطة "سعد"

في برنامج "سابع سما" مع الإعلامية راغدة شلهوب، والذي عرض في رمضان الماضي، قال الفنان سعد الصغير إنه طلب من بوسي التواصل مع والدها لكنها قرأت رسائله ولم ترد عليها، كما أنها طلبت من مدير أعمالها التواصل معه عقب عرض الحلقة التي جمعته بوالده ولم تهتم أن تتواصل هي مع سعد.

وقال: "أنا لو أبويا حرامي بس هو أبويا، مش هي بتطلع زكاة طلعي زكاة إديها لأبوكي، هي وجهة نظرها إزاي يطلع أبوها يفضحها في التليفزيون".

سعد يفجر مفاجأة

قال سعد الصغير إنه اخترع مع والدها قصة أن يكون أحد الأشخاص قد اتفق معه على مهاجمة بوسي عبر الفضائيات، وأضاف سعد: "أبوها قال بعد كده معلش يا بنتي ده واحد خدني من إيدي وأنا غلبان مش عارف حاجة، قالي تعالى إطلع مع الفنان فلان الفلاني وقالي قول كذا وكذا، مين اللي خلى أبوها يعترف العبد لله، قولتله بص يا حاج إحنا هنقول واحد اتنين تلاتة".

وأضاف: "بصراحة الراجل محدش قاله تعالى أنا بكلمك بمنتهى الصراحة، أنا اللي اخترعت الفيلم ده عشان نصلح الموضوع إن أبوها طلع في التليفزيون وقال إنها مقطعاني".

وتابع: "اخترعت إن حد سلط أبوها، لكن محدش سلط أبوها ومحدش اتكلم بس هي قعدت 6 شهور متبعتلوش فلوس والراجل زهق مش لاقي ياكل، وقالي أعمل إيه قلتله هتعمل كذا".