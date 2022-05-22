حسن دنيا يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات حالة الفنان مصطفى كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

صرح الملحن حسن دنيا، عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، أن الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل مستقرة وجيدة الآن، بعدما تعرض لأزمة صحية منذ أيام.

وقال دنيا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حالته كويسة، بس التعب والإرهاق وقلة النوم والدنيا كانت مدربكة بسبب التوتر لانشغاله بالألبوم الجديد، فحس بتعب، لكن هو الحمد لله حالته مستقرة دلوقتي".

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وكان المطرب الشعبي أحمد العيسوي، كشف قبل أيام، عن مرور الفنان مصطفى كامل، بأزمة صحية، ونشر صورة له وهو على سرير المرض في أحد المستشفيات، وعلّق: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي، اللهم أنت الشافي المعافي، أرجو الدعاء للأخ والصديق العزيز الغالي الفنان مصطفى كامل".

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى كامل، أغنية "عنوان الحياة" والتي طرحها على "يوتيوب" تزامنا مع عيد الفطر المبارك، من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات الفنان مصطفى كامل "وجع قلبي"، وضم 8 أغاني من بينها "اتعلمت من الليالي" و"اسكت" وغيرها.