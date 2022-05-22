فنانة شهيرة تهاجم منتقدي ياسمين صبري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

خلال استضافتها في برنامج “الراديو بيضحك” الذي تقدمه فاطمة مصطفى عبر الراديو 9090، انتقدت الفنانة وفاء عامر التدخل بشكل زائد في حياة الفنانين الشخصية وإطلاق الشائعات حولهم.

وهاجمت وفاء منتقدي النجمة ياسمين صبري بعد طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومحاولتهم التدخل في حياتهما الخاصة، قائلة: “إحنا بنحب النجم زيادة وبنبقى عايزين نعرف كل حاجة عنه، بس مش لازم نقول خدت كام مليار دا كلام فاضي، الناس بيسيبوا بعض باحترام”.

وأضافت: “يجب أن تشمل الرقابة قنوات يوتيوب، لأن بعض القنوات لديها مشاهدات بالملايين ويمكن أن تستغل بطريقة خاطئة، وبعضها يطلق شائعات فظيعة ممكن أن تضر مصر والعالم العربي”.

وأعربت وفاء عامر عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة مسلسل “الشادر” الذي تعود به ياسمين للشاشة، قائلة: “بحب كواليسها وأدبها، بتحترم اللي أكبر منها وبنت لطيفة لا تتدخل فيما لا يخصها، وأنا غير محتاجة أتكلم عنها كويس عشان أشتغل في المسلسل”.

ورداً على سؤال ما رأيك في فكرة أداء ياسمين صبري لدور فتاة شعبية في المسلسل؟ قالت: “هي متحمسة وتتمنى تقديم هذا الدور، وأنا أدعمها في هذه الخطوة”، مضيفة: “لو الدور مش هيكون قد إمكانياتي وطموحي ممكن أعتذر وأفضل داعمة لها”.

يذكر أن وفاء عامر تعاقدت على المشاركة مع ياسمين صبري في أحدث مسلسلاتها “الشادر”، المقرر بدء تصويره في بداية شهر حزيران (يونيو) المقبل، للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وتعاونت وفاء عامر مع ياسمين صبري في ثلاثة أعمال سابقة هي “أبو هيبة فى جبل الحلال” بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز والذي سجل أولى تجارب ياسمين في التمثيل، ومسلسل “شطرنج” الجزء الأول من 60 حلقة، ومسلسل “حكايتي” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2019، وخاضت به ياسمين صبرى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

مسلسل “الشادر” تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وتجسد ياسمين صبري فيه شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى، حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، وحلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.