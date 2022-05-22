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مبابي يكشف أهم سبب لتجديد عقده مع سان جيرمان!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

مبابي يجدد عقده مع سان جيرمان لمدة 3 سنوات

كشف كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، السبب وراء تجديد عقده مع النادي حتى صيف 2025.

صرح مبابي عبر برنامج “تيليفوت”: “أرغب في احتلال صدارة قائمة الهداف التاريخي لسان جيرمان، وكذلك أفضل ممرر”.

وأضاف كيليان “تجديد عقدي خطوة رائعة، تعني أنني سأكون هنا في باريس الموسم المقبل، هذا جيد جدا”.

وختم “طموحي الاستمرار في مساعدة بي إس جي، للفوز بأكبر عدد من الألقاب، هذا هو الأهم ومواصلة الاستمتاع مع الجماهير”.

وسجل كيليان مبابي 171 هدفا بقميص الفريق الباريسي، بينما يتصدر إدينسون كافاني قائمة الهداف التاريخي (200) هدف.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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