شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى وتارا عماد تتألقان فى حفل عشاء بمهرجان كان "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، صورًا من حفل العشاء الحصرى الذى استضافه المهرجان، للاحتفال بدور المرأة فى السينما، بحضور نخبة من الفاعلين فى صناعة الأفلام، على ضوء المشاركة فى مهرجان كان السينمائى.

وعلق الحساب الرسمى للمهرجان على موقع "إنستجرام"، "لقطات من حفل العشاء الحصري، الذى استضافه مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولي، بمناسبة الاحتفاء بدور المرأة فى السينما، بحضور نخبة من الفاعلين فى صناعة الأفلام، على ضوء المشاركة فى مهرجان كان السينمائى".



تارا عماد فى مهرجان كان



ياسمين صبرى فى مهرجان كان

وجاء ضمن المشاركين في حفل العشاء، الفنانة ياسمين صبرى، والفنانة الشابة تارا عماد، إضافة إلى مشاركة عارضية الأزياء والنجمة العالمية ناعومى كامبل، والفنانة العالمية ناعومى هاريس، والممثلة الإسبانية روزى دى بالما، والممثلة الفرنسية كاميل رازات، وعارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو، والممثلة السعودية عهد كامل، والفنانة كيت جراهام، والممثلة السعودية ميلا الزهرانى، والممثل أليكس بيتفير وغيرهم.

ومن جهة أخرى، أظهرت عارضة الأزياء العالمية ناعومى كامبل، شخصية ساحرة عند وصولها إلى احتفال النساء فى السينما خلال مهرجان كان السينمائى السنوى الخامس والسبعين فى فرنسا، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 51 عامًا، فستانًا ملفتًا للنظر طويل مغطى بأزهار وردية داكنة.



ناعومى هاريس

وانضمت إليها زميلتها عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو، 41 عامًا، التى كانت ترتدى ثوبًا شبكيًا على غرار فستانين الأميرات مزينًا بالورود الوردية وهى تمشى على السجادة السوداء.

وعلى جانب آخر حظى المخرج العالمى جورج ميلر، بتصفيق وحفاوة استمرت لأكثر من 6 دقائق فى عرض فيلمه الجديد Three Thousand Years of Longing فى مهرجان كان السينمائى بدورته الـ75، وشهد الفيلم الذى يشارك فى بطولته إدريس البا وتيلدا سوينتون ترحيبًا حارًا من الحاضرين فى العرض الأول على مسرح Palais فى كان.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن جورج ميلر، عاد من جديد بفيلمه Three Thousand Years of Longing، بعد ابتعاده للمشاركة فى كان السينمائى منذ طرحه لفيلمه Mad Max: Fury Road.



تغريده مهرجان البحر الأحمر عن مشاركته فى مهرجان كان السينمائى



ناعومى هاريس



الفنان طاهر رحيم



اليساندرا امبروسيو



روزى دى بالما



عهد كامل



كاميل زارات