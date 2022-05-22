شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الموسيقيين يدرس رفع إيقاف حسن شاكوش عن الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر داخل نقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365" إن مجلس النقابة برئاسة هانى شاكر بحث فى اجتماعه الأخير رفع إيقاف مغنى المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمى برفع الإيقاف.

وأكد المصدر إن مجلس النقابة برئاسة هانى شاكر استقبل التماسًا من شاكوش، يميل المجلس إلى رفع الإيقاف عنه بعد أن تم وقفه عن الغناء فى نوفمبر من العام الماضى.

يذكر أن نقيب الموسيقيين هانى شاكر ومجلس النقابة قد أصدر قرار بوقف حسن شاكوش سحب ترخيصه نهائي، وبرر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، موقف إساءته للفرق الموسيقية، فى بث مباشر عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وقال "انا مقدرش أغلط فى الفرق الموسيقية، اسألوا أى فرقة أنى مقدرش أغلط فى أى حد من الفرق الموسيقية، أنا طلعت مع كل فرق مصر".

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قال فى تصريحات تليفزيونية : "أنا موقوف عشان مشكلتى مع رضا البحراوى، واتراضينا، ورحنا النقابة، واتوقف هو شهرين وأنا اتوقفت لأجل غير مسمى".

وأضاف شاكوش "أنا بقول للناس أنا عمرى ما أغلط فى أى عازف ولا عمرى ما أغلط فى أى طبال ولا أى بتاع مزيكا، لانهم إخواتنا وحبايبنا، انا عامل اللايف ده علشان اوضح وجه النظر، دى أول غلط ليا من ساعة ما دخلت المجال".

وتابع شاكوش: "أنا ورضا وفرقة رضا البحراوى أخوات وحبايب، أنا اشتغلت مع فرقة رضا أكتر من 10 مرات وهما أخواتى واسألوهم، وعمرى ما زعلت حد من الفرق الموسيقية، وليهم كل الاحترام والتقدير، أنا بتأسف لكل الفرق الموسيقية والطبالين والعازفين".

واختتم كلامه تعليقًا على قرار وقفه "نقابة المهن الموسيقية على راسنا من فوق، وأى قرار على راسنا من فوق وانا راضى بيه وكل خيره وفيها تأخيره إن شاء الله".