في مفاجأة لجمهورها .. بوسي تحتفل بعقد قرآنها وزفافها اليوم على هذا الشخص

كتب امير فتحي في الأحد 22 مايو 2022 02:43 مساءً - تحتفل المطربة المصرية ” بوسي ” اليوم الأحد 22 مايو بعقد قرآنها وزفافها على خبير تجميل الشعر ” هشام ربيع ” وفقا لموقع صدى البلد .

ويقام حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد من أصدقاء بوسي من داخل الوسط الفني وخارجه والتي قامت بدعوتهم .

وتعد هذه الزيجة هي الزيجة الثانية للمطربة بوسي حيث كانت زيجتها الأولى من مدير أعمالها ” وليد فطين ” وأنجبت منه صبي .

إلا أنها انفصلت عنه بعد عدة أزمات وصلت إلى القضاء وكادت أن تنتهي بحبس بوسي بتهمة كتابة شيكات بدون رصيد .