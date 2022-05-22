كتب امير فتحي في الأحد 22 مايو 2022 02:43 مساءً - تحتفل المطربة المصرية ” بوسي ” اليوم الأحد 22 مايو بعقد قرآنها وزفافها على خبير تجميل الشعر ” هشام ربيع ” وفقا لموقع صدى البلد .
ويقام حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد من أصدقاء بوسي من داخل الوسط الفني وخارجه والتي قامت بدعوتهم .
وتعد هذه الزيجة هي الزيجة الثانية للمطربة بوسي حيث كانت زيجتها الأولى من مدير أعمالها ” وليد فطين ” وأنجبت منه صبي .
إلا أنها انفصلت عنه بعد عدة أزمات وصلت إلى القضاء وكادت أن تنتهي بحبس بوسي بتهمة كتابة شيكات بدون رصيد .
كانت هذه تفاصيل خبر في مفاجأة لجمهورها .. بوسي تحتفل بعقد قرآنها وزفافها اليوم على هذا الشخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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