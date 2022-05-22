مدحت العدل يحتفل بعقد قرآن إبنته

كتب امير فتحي في الأحد 22 مايو 2022 02:43 مساءً - احتفل المؤلف والسيناريست المصري ” مدحت العدل ” بعقد قرآن إبنته ” أية ” يوم أمس السبت بأحد المساجد في القاهرة .

وظهر في مجموعة من الصور التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا الشيخ ” علي جمعة ” مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الذي عقد القرآن .

كما شهد على عقد قرآن إبنة مدحت العدل شقيقه ” جمال العدل ” وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء .